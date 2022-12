Oamenii de stiinta au explicat in cele din urma misterioasa crestere a concentratiei de gaz metan – un puternic gaz cu efect de sera – in atmosfera in 2020. Cercetatorii au fost surprinsi de o crestere brusca a concentratiei de metan in atmosfera in 2020, in pofida masurilor de izolare impuse din cauza pandemiei de COVID-19. Incetinirea activitatii economice a avut intr-adevar ca efect o scadere a emisiilor de metan legate de industria combustibililor fosili. Intr-un studiu publicat in revista Nature, condus de profesorul Shushi Peng de la Universitatea din Beijing, o echipa internationala de…