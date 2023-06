Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii aduc noi vești pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Unele semne au parte de bucurii in sectorul financiar. Ele nu trebuie sa iși mai faca griji in privința banilor pentru ca ii vor atrage ca un magnet. In același timp, marile succese nu pot fi obținute fara mici sacrificii. Unii oameni…

- Sunt vedete care inlocuiesc pe timpul verii automobilul cu bicicleta. Insa nu orice fel de biciclete, in cazul unora, mai scumpe decat insași o mașina medie. Ei sunt cei care au investit averi in bicle. Fostul Akcent, Sorin Brotnei a dat 10.000 de euro pe doua mountain bike-uri de competiție. Cantarețul…

- Un nemțean in varsta de 52 de ani a fost condamnat la detenție pe viața de Tribunalul Neamț. Barbatul a primit cea mai dura pedeapsa pentru uciderea fiicei sale de cinci ani si a fostei sotii, cadavrul acesteia nefiind descoperit.

- Decizia de a pune punct unui mariaj care a durat aproape doua decenii nu a fost una deloc ușoara. Dupa divorț, in viața Deei Maxer a aparut o schimbare uriașa, insa nu este singura in acest nou capitol al vieții sale. Vedeta a dezvaluit recent cu cine locuiește, dupa separarea de fostul soț. Cu cine…

- Oana Mizil recunoaște ca viața a pus-o de incercare de mai multe ori. Vedeta a vorbi, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre momentele de cumpana, așa cum s-a intamplat in urma cu mai mulți ani, atunci cand a ajuns de urgența la spital.

- Cel mai iubit actor de comedie din Romania a spus ce l-ar face cu adevarat fericit. Mugur Mihaescu recunoaște ca ii duce dorul celei mai importante persoane din viața lui și declara in mod public ca iși dorește ca ea sa se intoarca acasa.

- Brigitte Pastrama regreta ca și-a lasat copiii pe locul al doilea și s-a axat pe barbații din viața ei. Aceasta și-a dat seama cine sunt persoanele cele mai importante din viața ei, iar acum, ii este alaturi fiicei ei, Sara, alegand sa schimbe relația dintre ele.