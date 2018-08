Stiri pe aceeasi tema

- Primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare in 28 iunie si 9 iulie. Din data de 9 iulie si pana la data prezentei nu a mai fost confirmat un alt focar de boala in Bulgaria.Pesta…

- Guvernul Romaniei planuieste sa vaneze integral animalele salbatice de pe o arie de 200 de kilometri patrati in jurul locului in care a fost descoperit virusul care provoaca pesta porcina, inclusiv in arii protejate si in rezervatia biosferei Delta Dunarii.

- In fiecare zi apar noi focare, iar miercuri a fost convocat comandamentul pentru situatii speciale de urgenta ca sa gaseasca solutii mai eficiente pentru combaterea bolii care omoara animalele. Cateva imagini arata cat de usor se deplaseaza porcii mistreti in apa si cum ajung chiar si in zone greu…

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, mai multe masuri pentru combaterea pestei porcine africane, printre care si acordarea unor stimulente financiare vanatorilor care gasesc mistreti morti sau bolnavi sau pentru mistretii impuscati. "Printr-o hotarare adoptata astazi a fost clarificata,…

- Potrivit Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, in urma apariției pestei porcine africane in Delta Dunarii la porci domestici și mistreți, și, luand in considerare contextul epidemiologic din ultimele luni (focare de boala in județul Satu Mare atat la porcii domestici…

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor ia noi masuri impotriva raspandirii pestei porcine in sudul tarii.Specialistii ANSA efectueaza astazi verificari in Gagauzia si raionul Taraclia, acolo unde, recent, au fost confirmate trei focare de pesta porcina.