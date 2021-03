Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un editorial publicat pe Romania Curata , politologul considera ca titluri precum „«Un om a murit de hemoragie cerebrala dupa ce s-a vaccinat cu Astra Zeneca», sau «de infarct», sau «a leșinat» sunt o rușine pentru presa care le publica”, in contextul in care nu doar Romania, ci și mai multe țari…

- Grecia a decis sa nu renunte la administrarea vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca cat timp Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) nu recomanda suspendarea imunizarii cu acesta. „Asteptam deciziile organismelor oficiale, precum Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), care se vor reuni…

- Grecia a decis sa nu renunte la administrarea vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca cat timp Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) nu recomanda suspendarea imunizarii cu acesta, informeaza agerpres . „Asteptam deciziile organismelor oficiale, precum Agentia Europeana pentru Medicamente…

- Noua țari europene au oprit vaccinarea cu serul produs de Astra Zeneca, din doua loturi, dupa ce au fost semnalate probleme de coagulare a sangelui la unii pacienți. Lotul ABV2856, retras de Italia, este oprit de la vaccinare si inlocuit cu doze din alt lot de la AstraZeneca si in Romania, pana cand…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- Uniunea Europeana plateste laboratorului britanic AstraZeneca 870.000.000 de euro pentru 300.000.000 de doze de vaccin impotriva Covid-19, a dezvaluit revista germana Der Spiegel, citata de News.ro . UE exercita presiuni asupra AstraZeneca, din cauza unei intarzieri importante in livrari. Grupul anglo-suedez…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat distribuirea in Uniunea Europeana a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca. De asemenea au fost comandate peste 400 de milioane de doze de ser.

- Uniunea Europeana are o comanda inițiala de 200 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer și BioNTech, iar distribuția ar urma sa fie finalizata pana in septembrie 2021, potrivit unui purtator de cuvant al Comisiei Europene. In plus, au loc negocieri pentru inca 100 de milioane…