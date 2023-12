Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca asteapta raportul comisiei de ancheta in cazul incendiului de la Ferma Dacilor, din judetul Prahova, dupa care secretarul de stat Raed Arafat trebuie sa propuna o serie de modificari legislative pentru ca astfel de tragedii sa nu mai aiba loc.

- Tragedia care a lovit pensiunea „Ferma Dacilor” din Județul Prahova pe 26 decembrie 2023 a lasat o urma profunda de durere și pierdere. Un incendiu imens a mistuit cladirea, in timp ce o petrecere era in desfașurare. Printre victime se numara și doi copii, alaturi de tatal lor, care a incercat sa-și…

- Apar noi informații despre șirul de evenimente care a dus la incendiul devastator de la pensiunea Ferma Dacilor, in care au murit cel puțin 7 oameni. Potrivit unor surse din ancheta, erau defecțiuni la centrala termica, iar in mansarda care a luat foc erau folosite pentru incalzire sisteme improvizate.…

- "Nu pot spune decat: Dumnezeu sa ii ierte pe cei care au pierit in incendiu! De la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi. Nu știu cați dintre dumneavoastra atunci cand mancați intr-un local cereți toate autorizațiile.A…

- Detalii din dosarul clasat al DNA pe controlul ISU Prahova de la Ferma Dacilor: Cornel Dinicu ar fi oferit in august 2019, cu titlu de foloase necuvenite, contravaloarea consumatiei pentru masa de protocol a ISU Prahova, informaza Mediafax.In iulie 2019, ISU Prahova ar fi facut doar un control formal…

- Tragedia care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, a creat isterie in randul romanilor. David, un adolescent care trebuia sa implineasca 18 ani chiar in ziua de Craciun și-a pierdut viața, dupa ce un perete al internatului in care statea s-a prabușit peste el și alți colegi. Noi detalii au ieșit la iveala…

- Politistii de la Crima Organizata impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins in aceasta dimineata in 11 locatii din judetele Timis, Caras-Severin si Bihor, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat si contrabanda. Ancheta DIICOT…