Stiri pe aceeasi tema

- Prima țara din Europa care a fost copleșita de infecțiile cu noul coronavirus a ajuns astazi sa controleze raspandirea virusului cu mai mult succes decat multe alte state. Cazurile cumulative inregistrate in Peninsula in ultimele doua saptamani se situeaza la 43 pe suta de mii de locuitori, unul dintre…

- comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 Compania elvețiana anunța o dublare a cifrei de afaceri in primele 6 luni ale anului 2020 comparativ cu anul precedent pentru Connect44 Romania. Mai mult, a existat o creștere a cifrei de afaceri in trimestrul al doilea cu 15% comparativ cu primul trimestru…

- Ultimele meciuri din runda a doua a fazei grupelor din Liga Națiunilor au loc astazi. Cele 9 partide vor putea fi urmarite in format liveSCORE și liveTEXT pe GSP.ro. Rezultatele de luni din Liga Națiunilor Cele mai atractive dueluri ale zilei sunt Suedia - Portugalia și Franța - Croația, insa și Danemarca…

- In timp ce mai multe țari raporteaza numere de cazuri care imita inceputul pandemiei, al doilea val al coronavirusului nu pare la fel de letal. Franța are cel mai mare numar de cazuri Covid de la incheierea blocarii. Similar, Spania și Italia, iar Germania a raportat cel mai mare numar de cazuri noi…

- Strainii cauta tot mai mulți romani sa-i angajeze, pe fondul scaderii interesului acestora pentru joburi in afara țarii. Țarile din care vin cele mai multe oferte Numarul de aplicari pentru joburile din strainatate continua sa scada, iar, in luna iulie, doar 13.000 de candidati au cautat un loc de munca…

- Daca in ceea ce privește numarul de aplicari pentru joburile din Romania luna iulie a adus un nou record istoric, pentru locurile de munca din afara țarii numarul de aplicari continua sa scada. Astfel, luna trecuta, au fost inregistrate aproximativ 23.000 de aplicari pentru joburile din strainatate,…

- Noi studii din Europa și Asia arata ca transportul in comun nu este o sursa majora de transmitere a coronavirusului, scrie The New York Times.La aproape jumatate de an de cand a aparut primul caz de coronavirus in New York, oamenii care obișnuiau sa foloseasca transportul in comun il evita inca, de…