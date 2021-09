Misterul privind formarea gemenilor identici, mai aproape de rezolvare

Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii ar trebui sa arunce telefoanele chineze și sa evite sa cumpere altele noi, a avertizat Ministerul Apararii din Lituania, conform BBC. Un raport al Centrului Național de Securitate Cibernetica a testat telefoane mobile 5G de la producatori chinezi. Cercetatorii au identificat…

- Telefoanele mobile au devenit accesoriul nelipsit din viețile romanilor, insa acestea pot reprezenta și un pericol. Un studiu realizat recent a demonstrat ca utilizarea acestora poate declanța o anumita afecțiune. Cercetatorii suedezi au facut o serie de investigații pentru a vedea care este efectul…

- Cercetatorii danezi spun ca reducerea zgomotului din trafic ar trebui sa devina o problema de sanatate publica, scrie The Independent. Expunerea la poluarea fonica poate crește riscul de a dezvolta demența, sugereaza noile cercetari. Cercetatorii din Danemarca au studiat legatura dintre expunerea pe…

- Dozele de ranfort ale vaccinului anti-COVID-19 si variantelor multivalente produse de Moderna sunt bine tolerate si sporesc nivelul de anticorpi impotriva tuturor variantelor de SARS-CoV-2, inclusiv cele noi, precum Beta, Gamma si Delta, potrivit EFE. Sunt principalele concluzii ale unui studiu clinic…

- Cercetatorii chinezi sunt mai aproape de a ține sub control bolile mortale transmise de țanțari prin aplicarea tehnologiei nucleare in proiectele de eradicare. Liderul echipei de cercetare a declarat ca aceasta este singura tehnologie biologica moderna care are potențialul de a eradica țanțarii specifici…

- Cercetatorii au reușit sa recreeze condițiile atmosferice de pe Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn, in recipiente de sticla de tip cilindru, intr-o incercare de a ințelege mai bine felul in care pot aparea formele de viața și ce condiții atmosferice favorizeaza acest proces, scrie The Independent.

- Elon Musk l-a ironizat din nou pe Jeff Bezos, rivalul sau din cursa spațiala, pe motiv ca acesta s-ar concentra mai mult pe încercarile de a face lobby pe lânga guvernul american în loc sa se concentreze pe dezvoltarea de rachete, scrie The Independent.Cei doi au ocupat intermitent…

- Obezitatea ramane in continuare boala secolului. La nivel mondial, numarul celor care sufera de obezitate s-a triplat fața de anul 1975, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Vestea buna este ca oamenii de știința au identificat o grupa rara de variante de gene care ii protejeaza pe oameni de…