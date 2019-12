Misterul mirosului care mută nasul Brașovului. Garda de Mediu: ”Știm că miroase urât, dar nu avem ce să facem” De aproape trei ani, mulți dintre locuitorii Brașovului reclama un miros neplacut, care se simte, uneori, neintrerupt timp de saptamani. Localnicii dau vina pe groapa de gunoi de langa oraș, manageriata de firma Fin-Eco SA, iar aceasta arunca responsabilitatea la fermele de animale din apropiere, care folosesc balegarul pentru fertilizarea solului.Rampa de gunoi a Brașovului se afla pe centura orașului, la 2 km de Cartierul Uzina. Dintre cele trei celule de colectare a gunoiului, in prezent mai funcționeaza doar una, iar celelalte sunt in proces de inchidere, explica Cristina Veștemean, purtatorul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

