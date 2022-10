Misterul dungilor de pe cerul României care nu sunt urnele avioanelor – zeci de oameni alertați Un fenomen bizar aparut pe cerul Romaniei a alertat oamenii. Zeci de imagini cu misterioasele urme, similare cu cele lasate de avioane, au fost postate pe rețelele de socializare. Odata cu apariția acestui fenomen, au fost lansate mai multe scenarii. Fenomenul nu a fost inca explicat de specialiști, insa mai multe teorii ale conspirației au inceput sa circule in spațiul online. „Eu nu am mai vazut atat de multe avioane trecand spre București. Ia priviți, sunt numai urme de avioane. In toate direcțiile!” a spus un internaut. Fenomenul a fost surprins sambata și la Timișoara. Teoriile conspirației… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul unei invațatoare din București a aparut in atenția presei, dupa a fost facuta publica o inregistrare in care aceasta o jignește pe o eleva, spunandu-i ca este alfabeta. Acest caz a ajuns și in atenția Simonei Gherghe, care a ramas marcata de comportamentul invațatoarei, astfel ca și-a exprimat…

- Miercuri, 28 septembrie, intre orele 8 – 12 și 14 – 18, pe drumurile naționale au loc anchete de circulație origine – destinație. Echipaje mixte #CNAIR – Poliția Romana (recenzori și agenți de circulație) direcționeaza șoferii pe o banda de rezerva, unde recenzorii le vor adresa un set de intrebari…

- Cea de-a 13 ediție a evenimentului Noaptea Alba a Filmului Romanesc va avea loc pe 16 septembrie, in trei orașe din țara: București, Cluj-Napoca și Timișoara. Gandita ca un maraton de filme romanești, Noaptea Alba va aduce in salile de cinema cele mai așteptate producții ale anului, alaturi de actori,…

- Cea mai mare parte a tarii va fi afectata de un val de caldura pana in data de 30 august, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, care a emis o avertizare cod galben. "Duminica (28 august) valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii, iar luni (29 august) si marti (30 august) se…

- In locul schemei alandala de compensare și plafonare puse in practica de Guvernul PSD-PNL, putea fi subvenționata instalarea de panouri solare in curtea a milioane de romani, ceea ce ar fi insemnat pentru Romania o majorare a puterii instalate cu 44%, energie verde, arata liderii USR, scrie Mediafax.…

- Ploua torențial duminica seara pe Autostrada A2 București - Constanța, in zona localitații Borcea, din județul Calarași. Polițiștii avertizeaza șoferii ca e pericol de acvaplanare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- No doar romanii de rand așteapta ore intregi pe aeroporturi avioanele intarziate. Se intampla și la case mai mari, așa cum a povestit ministrul transporturilor și viceprim-ministrul Sorin Grindeanu la conferința de presa de miercuri, de pe Aeroportul International Traian Vuia din Timișoara. I s-a intamplat…

- Luna și Jupiter, spectacol pe cerul de vara 2022. Cand se poate vedea fenomenul Pentru pasionații de astronomie, luna iulie inca mai are surprize. Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din București, o imagine spectaculoasa pe cerul de iulie este oferita de proximitatea…