Misterul crimei din Orient Express, dezlegat în România - Cine era femeia aruncată din tren în 1935 Pe data de 1 ianuarie 1934, in Marea Britanie aparea Crima din Orient Express, romanul Agathei Christie, care avea sa devina unul dintre cele mai citite din istoria literaturii universale. Peste numai un an, intreaga lume a fost zguduita si fascinata de stirea unei crime comise noaptea, in Austria, intr-un compartiment al garniturii care lega Parisul de Istanbul, a carei victima era o romanca...Agatha Christie avea deja in spate 14 de cariera de succes ca scriitoare de romane polițiste, cand a publicat Crima din Orient Express, trenul care traversa Europa. Subiectul a fost inspirat faimosul caz… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Vacanțe fictive, vandute cu mii de euro pe internet. Zeci de turiști care au visat la vacanțe in zone de lux din Grecia, Spania, Italia, Franța sau Austria au cazut in plasa unor escroci romani. Indivicii le-au inchiriat vile de lux in stațiuni celebre la prețuri avantajoase. In realitate, oamenii au…

- Nationala Romaniei a coborat un loc, de pe 46 pe 47, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), publicat joi. In perioada de la ultima ierarhie a FIFA (aprilie), tricolorii au inregistrat doua remize, ambele in iunie, in deplasare, 0-0 cu Kosovo si 2-2 cu Elvetia, in preliminariile EURO…