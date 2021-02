Stiri pe aceeasi tema

- Un student al Universitații Yale, descris de oficialii instituției de invațamant superior drept o persoana care „a vrut sa faca lumea un loc mai bun”, a fost impușcat mortal in apropierea campusului universitar din New Haven, Conneticut, relateaza ABC News . Otoniel Reyes, șeful poliției din New Haven,…

- Un student al Universitații Yale descris de oficialii instituției de învațamânt superior drept o persoana care „a vrut sa faca lumea un loc mai bun” a fost împușcat mortal în apropierea campusului universitar din New Haven, Conneticut, relateaza ABC News.Otoniel…

- Patru roboți creați de Boston Dynamics au dansat, marți, pe piesa "Do you love me", devenita celebra dupa apariția filmului Dirty Dancing, informeaza CNN. Intr-un videoclip uimitor, prin care Boston Dynamics a celebrat o realizare inginereasca de excepție, roboții au facut spectacol pe muzica trupei…

- Peste 400 de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Sebeș. Poliția atrage atenția cu privire la pericolul pe care-l reprezinta folosirea obiectelor cu conținut pirotehnic, mai ales pentru copii. Polițiștii au continuat controalele pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal…

- Politistii sibieni cauta o tanara in varsta de 25 de ani care a plecat de la domiciliu intr-o direcție necunoscuta, fara a mai reveni. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul…

- DSP Ilfov a decis prelungirea carantinei cu inca o saptamana pentru cele cinci localitați din Ilfov. Aici, rata de infectare ramane in continuare ridicata.Otopeni este una dintre cele mai afectate localitati din judetul Ilfov, cu rata d einfectare de 8,89 la mia de locuitori. Asemenea, si Popesti Leordeni. Au…

- Un barbat din Balș a avariat mai multe autorisme aruncand cu diverse obiecte de la geamul locuinței. Barbatul s-a comportat agresiv cu persoanele din zona, astfel ca oamenii au chemat poliția. „Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au fost sesizați despre faptul ca un barbat, de 43 de ani, din…