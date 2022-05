Misterul cercurilor din mijlocul Saharei Intai a aparut un mesaj pe Reddit: exista niște cercuri bizare in mijlocul Saharei, in Algeria, langa un loc numit „mormantul lui Tebalbalet”. Sunt 20 de cercuri formate din 12 cercuri mai mici, cu diametrul de 42 de metri, situate la 420 m unul de altul. La 160 de km de orice semn de viața. Care este explicația? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

