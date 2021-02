Stiri pe aceeasi tema

- Rusia incearca sa rezolve misterul cainilor cainilor vagabonzi cu blana de un albastru stralucitor a atras atenția utilizatorilor de internet din Rusia. Mai mulți caini au fost fotografiați zilele trecute in timp ce se plimbau prin zapada in orașul orașului Dzerzhinsk, la 370 de kilometri est de Moscova.…

- Zeci de mii de ruși au ieșit sambata in strada, la indemnul opozantului Alexei Navalnii, care a fost incarcerat dupa revenirea sa in țara. Manifestațiile au inceput in Orientul Indepartat și s-au desfașurat in zeci de orașe din țara pana in Moscova, acestea punand la incercare sprijinul popular pentru…

- Rusia nu se asteapta la ''nimic bun'' de la viitorul presedinte american Joe Biden, a afirmat marti ministrul-adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, estimand ca politica externa a administratiei Biden va fi ghidata de ''rusofobie'', informeaza miercuri…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…