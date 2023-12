Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o operațiune spectaculoasa desfașurata marți, poliția din Franța a arestat 41 de membri ai unei secte internaționale de yoga tantrica, printre aceștia numarandu-se și controversatul guru roman Gregorian Bivolaru. Arestarile au avut loc simultan in re

- Fondatorul Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), Gregorian Bivolaru, a fost arestat marți in Franța, alaturi de alte 40 de persoane suspectate ca ar avea legaturi cu o organizație internaționala care, sub pretextul ca practica yoga, ar fi comis fapte de viol, rapire sau trafic de persoane,…

- Gregorian Bivolaru, cunoscut guru spiritual, a fost arestat in Franța, confruntandu-se cu acuzații de o gravitate extrema, printre care se numara trafic de persoane. Operațiunea de arestare, desfașurata de forțele de poliție franceze, a dezvaluit un „tablou” tulburator al activitaților ilegale imputate…

- Gregorian Bivolaru a fost arestat, marți, in Franța, alaturi de alte 40 de persoane suspectate de abuzuri sub acoperirea lecțiilor de yoga, transmite presa franceza. O ampla ancheta judiciara a fost deschisa de Parchetul din Paris in iulie 2023 pentru abuz, rapire, viol și trafic de ființe umane, iar…

- Gregorian Bivolaru a fost arestat in Franța, alaturi de 40 de membri ai unei secte internaționale de yoga tantrica. El este acuzat, printre altele, de trafic de persoane, viol și constituire a unui grup infracțional organizat care rapea oameni.