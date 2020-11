Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie, Romania ar putea avea 25.000 de noi cazuri Covid 19 zilnic, a declarant joi Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare și reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca este posibil ca pana in luna decembrie sa…

- Alexandru Rafila a vorbit, duminica seara, la B1TV, despre informațiile care au circulat in spațiul public referitoare la colaborarea tatalui sau cu Securitatea. Toate școlile din București intra in scenariul roșu Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a condamnat colaborarea…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre companiile care sunt pregatite sa ofere un vaccin anti-COVID-19 , dar și despre momentul in care in Romania vor fi livrate primele doze. Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, a spus…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) din Europa solicita guvernelor sa combata „oboseala” tot mai mare a populației in fața pandemiei de coronavirus și a restricțiilor introduse. “Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem constata, fara surpriza, ca oboseala persoanelor…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele zile e cauzat de redeschiderea scolilor, intrucat suntem la 10-12 zile de la inceperea anului scolar. ”Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…

- Maria Van Kerkhove, director tehnic la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care se ocupa de Covid-19, a subliniat luni ca pentru moment sunt "aproape irelevante din punct de vedere statistic" cazurile de reinfectare cu coronavirus in lume, potrivit EFE."Din mai mult de 26 de milioane de…