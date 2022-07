Stiri pe aceeasi tema

- Inchisorile de arest preventiv deja supraaglomerate din Rusia se lupta sa gazduiasca un numar tot mai mare de deținuți, in parte din cauza afluxului de ucraineni luați prizonieri pe front, relateaza publicația Kommersant, citata de Meduza.

- Cerealele ucrainenilor sunt transportate din Herson, pe care rușii il ocupa acum, in Rusia, a declarat un oficial local pentru agentia de presa rusa TASS. TASS il citeaza pe Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile impuse de ruși in Herson. „Avem spațiu pentru depozitare,…

- Una dintre cele mai frecvente si persistente dificultati cu care se confrunta oamenii, chiar si cand se afla in plin proces de transformare interioara, este aceea de a da spatiu celor din jur. Paradigma in care am trait ani buni, poate sute sau chiar mii de ani, a fost aceea a controlului pentru care…

- Oamenii de stiinta din Argentina au descoperit o specie necunoscuta de reptila zburatoare gigantica, pe care au botezat-o ''The Dragon of Death'' si care a trait in urma cu 86 de milioane de ani alaturi de dinozauri, o descoperire ce ofera noi informatii despre acest pradator cu o lungime similara cu…

- Un nou studiu controversat se concentreaza asupra unui posibil – și potențial locuibil – sistem stelar candidat care ar fi putut fi la originea semnalului „Wow!”, unul dintre cele mai mari mistere din astronomie, care i-a nedumerit pe oamenii de știința inca de la detectarea sa din 1977. Semnalul, o…

- Oamenii simt din ce in ce mai mult nevoia sa se distreze și cum vechile forme de divertisment se epuizeaza repede exista varianta jocurilor video. Aceasta industrie este una dintre cele mai dezvoltate și se afla intr-un continuu proces de evoluție. Dezvoltatorii ofera clienților jocuri interactive dintre…

- Fosilele uneia dintre cele mai mari vietuitoare care au inotat vreodata in oceanele Terrei – o reptila de marimea unei balene, denumita Ihtiozaur – au fost descoperite intr-o regiune complet neasteptata, in varfurile a trei munti din Alpii Elvetieni, la peste 2.740 de metri deasupra nivelului marii,…

- Anunțul a fost facut de prefectul județului care susține ca in zona care a luat foc s-au descoperit surse radioactive de stronțiu.In urma masuratorilor, autoritațile au anunțat ca nu au fost constatate creșteri ale nivelului de radiație, iar perimetrul a fost izolat.Oamenii legii continua cercetarile,…