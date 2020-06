Stiri pe aceeasi tema

- O lucrare realizata de Banksy si furata anul trecut de la sala de concerte Bataclan din Paris, scena unui atac terorist in 2015, a fost regasita intr-o ferma din centrul Italiei, dar traseul pe care l-a urmat pana acolo ramane neclar, au precizat joi autoritatile, informeaza DPA, potrivit Agerpres.''Ancheta…

- Secția de Poliție Rurala 7 Malini a fost primit vineri spre executare mandatul pentru un barbat din comuna Baia, condamnat la 2 ani și 4 luni inchisoare pentru comiterea infracțiunilor de „conducere a unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice” și „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”.…

- Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Ungheni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Targu Mureș. Acesta privea un barbat, de 42 de ani, din comuna Sanpaul, condamnat la o pedeapsa privativa de libertate, de 1 an și 2 luni, pentru savarsirea…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca Guvernul lucreaza la un "pachet de masuri” care sa inlocuiasca facilitatea privind somajul tehnic, care nu va mai fi acordata dupa 15 mai, atunci cand va fi ridicata starea de urgenta. Ministrul vorbeste despre "un parteneriat” intre stat si angajatori,…

- Liviu Dragnea se afla de aproape 10 luni la Penitenciarul Rahova si parte ca s-a obișnuit cu statutul de deținut. Conform informațiilor primite de la fața locului, fostul lider PSD s-a adaptat perfect la regimul de detenție, mai mult decat atat, are și un comportament exemplar in spatele gratiilor.…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis marți un nou bilanț al situației din Romania. Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. In același timp, 182 de oameni au murit. Comunicat al…

- Criminalul care l-a stropit cu benzina pe fostul iubit al Oanei Radu și i-a dat foc, lasandu-l sa arda de viu, este protagonistul unui show sinistru, dupa ce le-a declarat razboi judecatorilor care l-au trimis in spatele gratiilor.

- In total, Franta a inregistrat 8.078 de morti de la izbucnirea epidemiei, dintre care 5.889 in spital si 2.189 in aziluri si alte centre medico-sociale. In plus, un indicator important inregistreaza o scadere: DGS a contabilizat 140 de noi intrari la reanimare fata de sambata, un bilant "care…