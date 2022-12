Stiri pe aceeasi tema

Sute de jurnalisti si alti angajati ai cotidianului american New York Times au inceput joi o greva de 24 de ore, prima de acest tip in mai bine de patru decenii, relateaza The Guardian, potrivit News.ro.

La 51 de ani dupa ce dadaca ei a rapit-o cand era bebelus, in Texas, o femeie din Statele Unite s-a reunit cu familia ei, pe care a gasit-o cu ajutorul unui test ADN si fara ajutorul fortelor de ordine sau al altor interventii externe, relateaza "The Guardian".

Un misionar german care a disparut duminica in capitala Mali, Bamako, ar putea fi rapit, a declarat arhiepiscopul orașului african, potrivit mediafax.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa marti summit-ului G20 de la Bali, transmite The Guardian.

Cel putin 1 miliard de dolari din fondurile clientilor au disparut de pe platforma pentru criptomonede FTX, care si-a declarat falimentul, au spus doua persoane familiare cu problema, transmite Reuters, citat de news.ro.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmeaza sa publice o colectie a discursurilor sale de razboi, pe care editorul sau le-a descris drept „un strigat de lupta pentru ca lumea sa vorbeasca si sa lupte pentru libertate", potrivit The Guardian citat de news.ro.

Vaccinuri care vizeaza cancerul ar putea fi disponibile inainte de sfarsitul deceniului, conform celor doi cercetatori, sot si sotie, aflati in spatele unuia dintre cele mai de succes vaccinuri impotriva COVID-19 din timpul pandemiei, relateaza The Guardian.

Coalitia de dreapta condusa de Fratelli d'Italia, partidul Giorgiei Meloni, a castigat alegerile legislative din Italia, conform unui exit poll Consorzio Opinio Italia pentru Rai, relateaza The Guardian.