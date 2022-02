Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Rusia a atacat Ucraina, Hanna Nepliakh, tanara desemnata cea mai frumoasa femeie din Ucraina in 2021, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Nu ii vine sa creada ca țara sa a fost invadata, ea a facut apel la restaurarea pacii. „Azi m-am trezit la 5 dimineața din cauza…

- Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat ca forțele armate au reușit sa respinga atacul militar al Rusiei asupra Insulei Șerpilor, potrivit publicației ucrainene Obozrevatel. Anterior, autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”,…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt intr-o inferioritate numerica majora fata de cele ale Rusiei. Cu toate astea, experti militari cred ca ele vor fi capabile sa opuna o rezistenta considerabila si provoace daune grave inamicului, noteaza Reuters intr-o analiza difuzata joi.

- Ucraina a decretat stare de urgența dupa ce Rusia a atacat țara. Ucrainenii au inceput sa iși faca bagajele și sa plece dupa ce au auzit sirenele antiaeriene. In ultimele ore ale dimineții, aviația rusa a bombardat numeroase locuri din multe orașe ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev, iar forțe terestre…

- Pariniții din Ucraina au inceput sa iși trimita copiii la școala cu stickere pe care este scrisa grupa sanguina a acestora. Ucrainenii se tem pentru siguranța copiilor lor dupa ce miercuri, 23 februarie, Rusia a pornit atacul asupra Ucrainei. Atacul militar al Rusiei de miercuri, 23 februarie,…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor.

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca din moment ce Ucraina nu este membra NATO, este „extrem de improbabil” ca Londra si aliatii sai sa intervina militar in cazul in care Rusia se decide sa o invadeze, relateaza Agerpres, conform AFP.”Nu este membru NATO, asadar este extrem de…