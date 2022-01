Miss SUA 2019 s-a aruncat de pe o clădire din New York. Ultimul ei mesaj Cheslie Kryst, fosta Miss SUA, a murit dupa ce s-a aruncat de pe o cladire din Manhattan, informeaza CNN. „Cu imensa suferința, anunțam trecerea la cele veșnice a iubitei noastre Cheslie. Cu lumina sa magnifica, cu splendoarea și puterea sa, a fost pentru mulți o sursa de inspirație. A ingrijit, a iubit, a ras și a stralucit”, se precizeaza intr-un necrolog elaborat de familia. Kryst avea varsta de 30 de ani. Inainte de a comite gestul fatal, ea a postat pe Instagram o fotografie insoțita de mesajul: „Fie ca aceasta zi sa va aduca liniște și pace”. Tanara era licențiata in drept și caștigase titlul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

