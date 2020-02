Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep considera ca meciul cu Elise Mertens, din optimile Australian Open, a fost cel mai bun al sau de la actualul Grand Slam, subliniind ca va încerca sa ramâna la fel de concentrata si pe viitor, scrie News.ro."Cred ca am facut treaba buna azi, am avut un mental bun,…

- Doi ministri bolivieni au deschis joi calea unei candidaturi a presedintei interimare Jeanine Anez la alegerile prezidentiale din mai, situatie ce ar putea diviza si mai mult opozitia in fata partidului fostului presedinte Evo Morales, noteaza AFP preluat de agerpres. "Singura salvare pentru tara…

- Un sistem complex de canale construit de populatie indigena in urma cu mii de ani a fost descoperit in statul australian victoria dupa ce incendiile de vegetatie au parjolit zona. Canalele erau realizate pentru a prinde si creste peste. Potrivit UNESCO, obiectivul Budj Bim, compus din canale, sisteme…

- Selectionatele de tenis de masa ale Romaniei si-au aflat adversarele din cadrul turneului preolimpic de la Gondomar (Portugalia), in urma tragerii la sorti desfasurata luni seara, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. Echipa feminina a Romaniei, compusa din Elizabeta Samara, Bernadette…

- Liderul campionatului turc de fotbal, Sivasspor, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Besiktas Istanbul, in etapa a XVIII-a potrivit news.ro.Yessilyurt '7 si Yatabare '45 au marcat golurile invingatorilor. Pentru gazde a inscris Ljajici '33. Ciftci (Sivasspor)…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului Australian Open. Aceasta a invins-o, vineri, la Melbourne, pe elvetianca Stefanie Voegele cu 6-2, 3-6, 6-4, in ultimul tur al calificarilor. Niculescu (128 WTA), desemnata cap de serie numarul…

- Simona Halep va urca de pe locul 4 pe locul 3 WTA, in clasamentul ce va fi publicat luni, dupa victoria obtinuta in meciul cu Ajla Tomljanovic, la Adelaide, potrivit news.ro.Halep o va intrece pe japoneza Naomi Osaka, jucatoare clasata acum pe locul 3 WTA, care nu evolueaza in aceasta saptamana.…

- Spania a cucerit duminica seara cea de-a șasea Cupa Davis din istorie, dupa succesul reușit in fața Canadei, 2-0. Rafael Nadal și Roberto Bautista Agut au adus victoriile in meciurile de simplu. In prima confruntare a finalei de la „Caja Magica” din Madrid, Roberto Bautsita Agut (31 de ani, 9 ATP)…