“Breaking Me”, de la Topic si A7S, este cea mai cautata piesa din lume

DJ-ul si producatorul german Topic a dat lovitura cu super hit-ul “Breaking Me”, alaturi de A7S. De 16 saptamani in top 10 radio si TV in Romania, „Breaking Me” are toate premisele pentru a deveni piesa verii 2020, in Romania, si nu numai . Dupa ce a intrat… [citeste mai departe]