- NASA a lansat luni primul videoclip nemaivazut de omenire cu aterizarea roverului sau Perseverance, dupa ce a aterizat in siguranța pe Marte joi, in cautarea formelor de viața. Filmare publicata are trei minute, iar cu ajutorul celor 23 de camere de inalta definiție situate in diferite locuri ale modulului,…

- Transportat de racheta Atlas, roverul Perseverance, apartinand NASA, a ajuns pe planeta Marte, joi, 18 februarie, la ora 22.56, ora Romaniai. Roverul a amartizat dupa o calatorie de aproximativ 480 de milioane de kilometri. Misiunea americana, pornita pe 30 iulie 2020, exploreaza posibilitațile de existența…

- De la mare distanta de Pamint vine prima fotografie facuta de modulul Hope care apartine Emiratelor Arabe Unite. Este prima fotografie facuta cu planeta rosie de catre acest satelit. Hope satelitul de 220 de milioane de dolari dezvoltat de arabi, a calatorit 7 luni, pentru a se apropia suficient de…

- Doi cercetatori de la o universitate din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au detectat vapori de apa care "evadeaza" din atmosfera planetei Marte, un nou indiciu care ar putea acredita ipoteza conform careia "Planeta Rosie" ar fi putut sa gazduiasca in trecut forme de viata, informeaza AFP, relateaza…

- Sonda chineza Tianwen-1 s-a plasat cu succes pe oribita marțiana, fiind o realizare în premiera pentru China pe Planeta Roșie. Sonda a fost lansata în iulie 2020 din insula tropicala Hainan și a parcurs 450 de milioane de km. În mai se va încerca plasarea unui rover pe suprafața…

- Sonda spațiala chineza Tianwen-1, care se îndreapta spre Marte, a trimis vineri prima sa fotografie cu planeta roșie, a anunțat agenția spațiala a Chinei (CNSA), citata de AFP.Dispozitivul, lansat la sfârșitul lunii iulie din China, este așteptat sa intre pe orbita lui Martie în…