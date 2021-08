Stiri pe aceeasi tema

- Cei 108 pompieri romani care au luptat cu flacarile in Grecia s-au intors acasa, luni, ei fiind primiți de premierul Florin Cițu, de ministrul de Interne, Lucian Bode, și de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Aradat.

- Cei 108 pompieri romani care au luptat cu flacarile in Grecia s-au intors acasa, luni, ei fiind primiți de premierul Florin Cițu, de ministrul de Interne, Lucian Bode, și de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Aradat. Cei 108 colegi pompieri din MAI care timp de mai…

- Pompierii romani care au ajutat la stingerea incendiilor din Grecia au fost inaintati in grad, luni, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, si a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Ei au fost recompensati si cu Emblema de onoare a Departamentului pentru…

- Pompierii romani care au luptat cu incendiile din Grecia, avansați in grad Pompierii români care au intervenit la stingerea incendiilor din Grecia au revenit astazi în țara. Ei sunt avansați în grad în cadrul unei festivitați organizate la Centrul Național de Coordonare…

- Pompierii romani care au ajutat la stingerea incendiilor din Grecia au fost inaintati in grad, luni, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, si a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Ei au fost recompensati si cu Emblema de onoare a Departamentului…

- Structurile pentru situatii de urgenta au intervenit in 20 de judete si in municipiul Bucuresti, in urma ploilor abundente din ultima perioada, fiind afectate 54 de localitati, a informat sambata ministrul de Interne, Lucian Bode, la videoconferinta cu prefectii, convocata de premierul Florin Citu.…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi. Conform…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi.…