Stiri pe aceeasi tema

- Alex Parker, DJ-ul și producator roman, colaboreaza cu artista pop de origine bulgaro-britanica, ALMA Dowdall, pentru „Hold You Down”, o melodie euro-dance optimista. Alex Parker și ALMA s-au intalnit pentru prima data in Grecia anul trecut și au compus melodia anul acesta intr-o tabara, in București,…

- Pe unde canta Dan Bittman (61 de ani) face furori, iar uneori se lasa și cu cate o cerere in casatorie pe cele mai cantate și indragite piese ale trupei Holograf, așa cum s-a intamplat sambata.

- Ștefan Banica are o relație speciala cu fiul lui, iar de curand, cei doi și-au surprins fanii atunci cand au aparut impreuna. Radu Ștefan Banica are propriile proiecte, tanarul fiind pasionat de actorie.

- Bratele armate ale miscarilor islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au anuntat miercuri "tiruri puternice cu rachete" in sudul si centrul Israelului, in timp ce sirenele de alerta semnaland atacuri cu rachete au rasunat in zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, relateaza AFP.Orasele israeliene…

- FOTO | Bobocii Colegiului Militar din Alba Iulia, primiți cu brațele deschise. „Meritați felicitari pentru performanța deosebita” FOTO | Bobocii Colegiului Militar din Alba Iulia, primiți cu brațele deschise. „Meritați felicitari pentru performanța deosebita” In cursul zilei de vineri, 8 septembrie,…

- Legendarul Hank Davison revine in ținutul magiunului! Se apropie Archangels Fest Topoloveni! Organizatorii, Archangels MC Romania, au pregatit nume cunoscute pentru cea de-a V-a ediție, zboruri cu avionul și tradiționala parada moto. Holograf, Bere Gratis, Trooper, Hank Davison, legenda country blues-ului…

- Vedeta despre care este vorba este nimeni alta decat Alexandra Stan, artista pe care romanii o iubesc pentru muzica și frumusețea ei. Recent, vedeta a postat un videoclip in care este imbracata ca o adevarata diva, deși mulți au apreciat-o pentru curajul de a se afișa in felul acesta. Iata imaginile…