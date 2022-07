Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 6,76% pe an, de la 6,63% pe an cat era miercuri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 22 septembrie 2010, respectiv 6,77%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- O analiza a impactului majorarii ratei de dobanda cu doua puncte procentuale in cazul unui credit ipotecar cu valoare si maturitate de nivel mediu indica o crestere a serviciului datoriei lunar cu 17%, se mentioneaza in „Raportul asupra stabilitatii financiare”, publicat de Banca Nationala a Romaniei.…

- Banca Centrala a Ungariei a decis majorarea dobanzii de referinta cu 50 de puncte, pana la pragul de 7,25% dupa ce forintul s-a depreciat la un nivel record, scrie Bloomberg. Aceasta este cea de a treia majorare a dobanzii din ultimele trei saptamani. Banca intentioneaza sa continue majorarea cu…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite a marit miercuri dobanda cheie cu 0,75 puncte procentuale, cea mai agresiva majorare efectuata din 1994, pentru a tine sub control inflatia, transmite CNBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Leul ramane, de la inceputul anului, cea mai stabila moneda fața de euro, in timp ce forintul maghiar a cunoscut cea mai ampla depreciere. Saptamana trecuta cursul euro s-a mișcat intre 4,9419 și 4,9456 lei, cel de vineri fiind stabilit la 4,9432 lei, intr-o ședința in care transferurile s-au realizat…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins, cu scorul de 3-2 (27-25, 23-25, 21-25, 25-18, 15-11), reprezentativa Ungariei, intr-o partida disputata, sambata, la Budapesta, in Grupa C a Golden League. Tricolorele au obtinut a doua lor victorie, dupa doua ore si 13 minute de joc. Cu 20 de puncte,…

- Banca Nationala a Poloniei a anuntat majorarea dobanzii de referinta cu 75 de puncte procentuale, la 5,25%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Banca centrala a Ungariei si-a majorat dobanda de referinta dupa ce moneda tarii a suferit cea mai puternica depreciere din randul monedelor europene in aceasta saptamana, iar strategii au avertizat cu privire la deteriorarea perspectivelor privind inflatia, relateaza Bloomberg. Fii la curent…