Stiri pe aceeasi tema

- Noul Centru de Medicina Materno-Fetala din cadrul MedLife Medici’s este specializat atat in diagnosticul și monitorizarea sarcinilor cu risc crescut de anomalii, cat și in intervenții fetale.Centrul este asistat de medici buni, cu inalta expertiza locala și internaționala, precum și de cele mai performante…

- Mai multe mesaje Ro-Alert au primit in noaptea de marți spre miercuri persoanele aflate in localitațile din Romania de langa granița cu Ucraina. Mesajele au fost emise dupa bombardamentele nocturne din porturile ucrainene. Sistemul Ro Alert i-a anunțat pe locuitorii de pe malul romanesc al Dunarii…

- Ediția din acest an a concursului “European Junior Training”, o competiție lansata in anul 2017 din dorința de a constitui un grup de profesori romani interesați in competiții de “debate” in fizica, asemanatoare cu “International Young Physicists’ Tournament” (IYPT) și inclusa de ministerul Educației…

- Partidul de opoziție "Renasterea" a inițiat o actiune de strangere de semnaturi pentru aderarea la Uniunea Economica Euroasiatica (UEE), a anuntat partidul pe pagina sa de Facebook (retea de socializare interzisa in Federația Rusa, fiind deținuta de corporația Meta, care este recunoscuta ca extremista…

- Locuitorii orașului Ruse, din Bulgaria, se mobilizeaza pe platformele online ca sa impiedice construirea unui incinerator pentru deșeuri in orașul Giurgiu, de pe celalalt mal al Dunarii, despre care spun ca le va polua zona

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis,…

- Alaturi de evrei, romii au murit in tacere. Moartea lor a fost ascunsa chiar și poporului roman, care nu trebuia sa știe ca guvernanții sai transformasera Romania intr-un stat criminal, cu o violența comparabila cu cea a Germaniei naziste.

- Unul dintre primii care a ințeles rolul statisticii in Romania moderna, ca instrument esențial in elaborarea politicilor sociale și economice, a fost domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care, in iulie 1859, pe cand țara noastra facea primii pași ca stat modern unitar și autonom, a semnat decretul de inființare…