Miscare surpriza dupa 21 de ani! Roger Federer lasa Nike pentru UNIQLO!

- La scurt timp, Uniqlo a confirmat faptul ca Roger Federer va fi ambasador al marcii japoneze. Astfel, elvetianul de 36 de ani se desprate de sponsorul tehnic cu care a colaborat intreaga cariera, producatorul american de echipament sportiv Nike, dupa ce intelegerea lor a expirat in martie.…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, cap de serie numarul 3 si finalist anul trecut, s-a calificat luni in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut fara probleme, in trei seturi, 6-1, 6-4, 6-4, de japonezul Yoshihito Nishioka. Cilic, 29 de ani, numarul 5 mondial,…

- Știrea zilei in legatura cu Federer nu mai are cum sa fie calificarea lui pe repede inainte in turul doi de la Wimbledon, nu de data asta. Pe centralul londonez, elvețianul a aparut pentru prima data in incredibila-i cariera imbracat altfel. Celebrul logo a disparut, iar Roger a afișat noul echipament,…

- Elvețianul Roger Federer, 36 de ani, debuteaza azi la Wimbledon, turneu pe care l-a caștigat de 8 ori, ultima data in 2017. In meciul din turul I de la Wimbledon, cu sarbul Dusan Lajovic, locul 58 WTA, Roger și-a prezentat noul echipament, oferit de firma Uniqlo. Cu toate aceasta, incalțamintea lui…

- Tenismanul croat Borna Coric, nr 34 ATP, a produs marea surpriza in finala turneului pe iarba de la Halle (Germania), dotat cu premii de 1.983.595 euro, dupa ce l-a invins in finala duminica pe Roger Federer cu 7-6 (6), 3-6, 6-2. Foto: (c) SASCHA STEINBACH/EPA Elvetianul a fost invins in prima confruntare…

- Simona Halep a intrat in istorie dupa ce a reusit sa castige primul titlu de Mare Slem din cariera, pe zgura de la Paris. Americanii de la Nike n-au ratat momentul si i-au transmis un mesaj romancei pe care o sponsorizeaza din luna februarie a acestui an. "Increderea in sine ii…

- Roger Federer a renuntat la sezonul de tenis pe zgura pentru a se antrena si a fi extrem de pregatit pentru editia din acest an a Wimbledon-ului. The Independent prezinta ce include meniul zilnic al marelui campion elvetian. Roger isi incepe ziua cu alimente dulci. Acestuia ii…

