Mișcare perversă pe tema SIIJ - Cum vrea USR să scoată castanele din foc cu mâna UDMR (surse) Desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție se complica in Parlament, dupa avizele negative primite in comisia pentru drepturile omului și comisia pentru munca. Pentru „indulcirea” proiectului, care are și avizul negativ al CSM, in coaliție se discuta o modificare controversata, insa USR nu vrea sa-și asume propria idee, potrivit unor surse politice. Așa cum STIRIPESURSE.RO scria ieri, coaliția de guvernare a luat in discuție introducerea unui aviz (conform sau consultativ) al CSM inainte de trimiterea in judecata a unui magistrat. Proiectul a plecat de la Ministerul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, reorganizarea Inspectiei Judiciare, eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor si intarirea luptei anticoruptie se numara printre obiectivele Programului de guvernare 2020 – 2024 propus de PNL, USR PLUS si UDMR. Coalitia…

