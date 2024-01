Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii hunedoreni sunt in alerta dupa ce locuitorii din Vulcan au anunțat, miercuri, ca se simte un miros puternic de gaz. Peste 1.300 de elevi, din trei școli, au fost trimiși acasa. „Din primele verificari reiese faptul ca, sursa ar putea fi instalația de desulfurare a Termocentralei Paroșeni.…

- Vantul sufla cu putere in zona de campie a județului Buzau, iar vizibilitatea pe șosele este scazuta. Conform Prefecturii, cel mai afectat drum este DN22, care leaga municipiul Ramnicu Sarat de Braila.

- Ministerul Educației a publicat proiectul de calendar pentru anul școlar 2024-2025, in dezbatere publica. Cursurile ar incepe pe 9 septembrie 2024 și s-ar termina pe 20 iunie 2025. Se va menține imparțirea pe module.

- Procuratura Generala a pornit o investigație dupa apariția in spațiul public a unei inregistrari audio in care o profesoara de la un liceu din Capitala iși insulta elevii. „In contextul apariției in sursele mass-media a informației despre un pretins caz de tratament degradant admis in privința unui…

- Un elev de 12 ani a pulverizat, joi, in timpul unei pauze, cu spary iritant lacrimogen pe holul unei școli din Reșița.Polițiști de la Biroul Siguranța Școlara și Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați joi de catre conducerea unei școli din Reșița despre faptul ca un elev ar fi pulverizant spray…