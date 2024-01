Miros puternic de gaz în Vulcan. Aproximativ 1300 de elevi au fost trimiși acasă Un puternic miros de gaz, probabil sulf, s-a simțit in jurul orei 13:00, in municipiul Vulcan. Autoritațile locale au transmis ca mirosul provine de la instalația de desulfurare a Uzinei Electrice Paroșeni, iar cantitatea de sulf evacuata se situeaza in limitele normale. Cursurile pentru elevii de la trei școli au fost intrerupte, copiii fiind indrumați spre casele lor. „Printr-un apel la 112 Dispeceratul Integrat a fost anunțat, in jurul orei 13.00, ca in municipiul Vulcan se simte un miros puternic de gaz, probabil sulf.

Din primele verificari reiese ca sursa ar putea fi instalația… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

