„Miros absolut cumplit” într-un oraș din România Mirosul de gunoi se simte peste tot in oras, spre disperarea oamenilor. Iata ce spun craiovenii: „Mai ales seara, ingrozitor, nici nu poti sa respiri.” „Mirosea absolut cumplit, chiar i-am intrebat ce miroase, nu puteam sa respir, si mi-au spus atunci ceva legat de groapa de gunoi.” „Miroase mereu urat urat aici.” Comisarii Garzii de Mediu s-au autosesizat si au plecat in control. Au gasit si sursa poluarii. „Groapa de gunoi de aici de la Mofleni se afla la mica distanta de Craiova si pare sa fie principala sursa a mirosului insuportabil din oras. Nu este pentru prima data cand comisarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

