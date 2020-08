Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca este conștient de faptul ca in cazul in care va candida la Primaria Capitalei va rupe cel puțin 10% din scorul lui Nicușor Dan. Basescu ii transmite lui Ludovic Orban ca are in actualul PNL oameni din vechiul PDL și aceștia se revendica din vechiul partid.…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat miercuri, la B1 TV, ca nu a glumit atunci cand a anunțat ca ar putea candida la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale din aceasta toamna. ”Am caștigat de doua ori Primaria Capitalei și am lasat ceva in urma. Am gasit un București cu 47.000…

- Fondator al PMP, eurodeputatul Traian Basescu a admis marți seara ca ințelegerea cu liberalii in privința unui sprijin reciproc la alegerile locale a cazut, fara a mai exista alte posibilitați de negociere. Basescu a explicat ca liderii USR ar fi fost cei care au respins PMP-ul din negocierile pentru…

- "Daca alianța de dreapta inseamna doar PNL și USR, categoric nu las partidul in deriva. Noi suntem cei care am inițiat candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, din partea dreptei. Aflam acum ca PMP nu e bine venit. Foarte bine, PMP nu e partid de milogi, ne vom juca șansa. Președintele…

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, lanseaza un atac dur la adresa fostului sau coleg de partid, Victor Ponta despre care spune ca este cel mai mare mincinos.Dupa Victor Ponta sau Traian Basescu, bucureștenii s-ar putea trezi cu un nou candidat surpriza la Primaria Capitalei. Marian Vanghelie,…

- Dupa o absenta de cateva luni din viata publica, Nicusor Dan, candidatul comun al PNL-USR pentru functia de primar general in Bucuresti, si-a facut aparitia in stil hollywoodian reusind sa capteze atentia opiniei publice din intreaga tara. Gabriela Firea, cea mai activa primarita din tara, sub presiunea…

- ​Ludovic Orban sare în apararea lui Nicușor Dan dupa scandalurile provocate de PSD în timpul a doua conferințe de presa organizate de candidatul PNL-USR în spațiul public. ​„Nu e un scandal. Deci niște nesimțiți care-și bat joc de București de patru ani au ajuns sa considere…