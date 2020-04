Portarul Universitatii Craiova, Mirko Pigliacelli, se afla de cateva saptamani acasa, in Italia, la Roma. Italianul nu mai pare tentat sa revina in Liga 1. Goalkeeper-ul de 26 de ani a declarat, pentru Radio TMW, ca anul acesta nu s-a mai simtit la fel de bine ca in primul sezon la Craiova. El ar vrea sa revina in fotbalul italian. „In primul an in Romania m-am simtit foarte bine. Acum simt nevoia sa ma intorc in Italia, sa revin acasa. Vreau retraiesc din nou fotbalul italian“, a spus Pigliacelli. Chiar daca nu a spus-o, Mirko Pigliacelli știe ca „razboiul“ cu fanii de la Peluza Nord este suspendat…