Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida, deranjata de un invitat din emisiunea „Acces Direct”. Deși, de obicei, incearca sa se abțina de la reacții navalnice, se pare ca paharul se mai și umple pentru prezentatoarea de la postul de televiziune Antena 1. Vedeta a rabufnit in direct, dupa ce invitatul sau i-a luat partea unui barbat…

- Nicole Cherry a plecat in vacanța. Dupa o vara plina de evenimente și multe proiecte in desfașurare, artista a decis ca este momentul pentru puțina relaxare. Așa ca și-a luat soțul de mana, s-au urcat in avion și duși au fost. Cei doi au ales sa viziteze din nou locul preferat al lui Nicole Cherry,…

- Mirela Vaida profita de ultimele zile de vara ramase departe de Romania. Vedeta TV se relaxeaza intr-o destinație de vis, unde s-au filmat foarte multe filme internaționale. Dupa ce s-a bronzat in Egipt, blondina a fugit cu soțul in alta țara, de aceasta data in Europa, pentru un plus de romantism.…

- Dupa escapada de acum cateva saptamani din Delta Dunarii, Mirela Vaida a plecat cu familia intr-o vacanța in Egipt. Vedeta, soțul și cei trei copii ai lor s-au bucurat de clipele impreuna, dar și de toate facilitațile hotelului la care au fost cazați. In urma cu cinci zile, familia Vaida s-a imbarcat…

- Mirela Vaida, celebra prezentatoare de la Antena 1, a plecat in concediu. Vedeta a avut planuri mari vara aceasta și a ales sa se relaxeze, dar și sa se distreze, alaturi de soț și de cei trei copii. Prezentatoarea a ales ca destinație cele mai frumoase locuri, atat de la noi, cat și din strainatate.

- Mirela Vaida ingroașa randurile vedetelor din Romania care evita litoralul romanesc. Vedeta a petrecut cateva zile de vis in Delta, fiind foarte impresionata de loc. Prezentatoarea a mers trei zile cu familia sa in Delta Dunarii, despre care spune ca este un loc impresionant, cu peisaje superbe, mancare…

- Zilele trecute, Mirela Vaida, alaturi de frumoasa ei familie, s-au bucurat de o vacanța frumoasa in Delta Dunarii. Prezentatoarea TV alaturi de copiii ei au petrecut cateva zile de relaxare pe plaja Sfantul Gheorghe. Cat a costat-o pe Mirela Vaida vacanța in ”paradisul pasarilor”. O noapte de cazare…

- Mirela Vaida a marturisit fanilor ei ca s-a intors cu probleme de sanatate din vacanța pe care a avut-o in Delta Dunarii cu familia sa. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a aratat tuturor afecțiunea cu care s-a ales.S-a intors din vacanța, iar Mirela Vaida are o problema de sanatate și se gandește…