Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!” , difuzata sambata a venit cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care au retrait cu emotie momentele de atunci. Iata ce reprezentatie a avut Mirela Vaida.

- Mirela Vaida a facut senzație la Te cunosc de Undeva. Artista a impresionat jurații, dar și telespectatorii, prin transformarea sa in Brian Johnson de la AC/DC. Cantareața de muzica populara a fost acum pusa in situația de a canta rock, iar momentul ei i-a fascinat pe membrii juriului. Mirela Vaida,…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Mirela Vaida a avut parte de un incident extrem de neplacut și total de neașteptat in cadrul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, chiar in timpul show-ului pe care l-a pus in scena s-a prabușit in fața colegilor și a juriului.

- Daca in primele gale ale show-ului Te cunosc de undeva de la Antena 1 Mirela Vaida și-a facut apariția in persoanaje feminine, iata ca ruleta a așteptat pana acum pentru a-i oferi acesteia și primul travesti! Ea a intrat in pielea lui Nikos Vertis și a uimit pe toata lumea.

- Mirela Vaida a facut senzație, sambata seara, in prima ediție din noul sezon de la Te cunosc de undeva. Frumoasa vedeta a imitat-o pe Shakira, iar transformarea sa i-a lasat cu gura cascata pe cei din juriu.

- Radu Ștefan face parte dintre vedetele care vor participa la „Te cunosc de undeva”, in noul sezon. Alaturi de acesta, vor urca pe scena Emilia Popescu, Mirela Vaida dar și alte vedete de renume.Mirela Vaida abia asteapta sa paseasca in jocul transformarilor: „Culmea, nu sunt prezentator!”, a glumit…