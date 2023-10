Mirela Furtună, avere uriașă pe lângă baronul PSD de Tulcea - Profitul firmei controversatei deputate In anul 2016, Mirela Furtuna avea doua terenuri intravilane in București și Tulcea, un apartament de 119 metri patrați in Capitala și o casa in Tulcea de 191 de metri patrați, dar și o mașina de lux. Toate aceste bunuri au fost cumparate dupa anul 2009, iar in declarațiile de avere nu apare nimic moștenit de la cineva. In 2015, Mirela Furtuna a fost gasita incompatibila de Agenția Naționala de Integritate, dupa ce firma ei incheiase un contract de peste 70 de mii de lei cu consiliul județean, unde era angajata. Ancheta inspectorilor ANI nu s-a finalizat nici pana astazi, iar un raport de evaluare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

