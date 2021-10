Echipa nationala de fotbal a Romaniei va evolua vineri, de la ora 21:45, in deplasare, cu selectionata Germaniei, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Selecționerul Mirel Radoi a susținut conferința de presa inaintea meciului de la Hamburg. “Pare o partida in care jucatorii iși gasesc singuri motivația, dar nu vreau sa credem ca simpla noastra prezența in teren va facilita o infrangere la un scor cat mai limitat. Se poate intampla sa pațim ca naționala Armeniei (n.r – cand Germania a invins cu 6-0). Nu vreau sa creada cineva ca va fi un meci ușor. Germania, mai ales acum, cu Hansi…