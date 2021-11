Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, a vorbit despre posibilitatea de a candida la presedintia FRF. “Nu, nu… am luat-o pe calea asta, nici nu s-a uscat cerneala pe licenta… Probabil ca fostul meu coleg Ciprian Marica o sa candideze pentru postul de presedinte al federatiei…

- România a reușit doar o remiza alba, contra Islandei, joi, în penultimul meci al preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar 2021. Naționala se afla acum "la mâna rezultatelor" pentru calificarea la baraj. Mirel Radoi a afirmat dupa partida ca a primit indicații din tribuna…

- Capitanul echipei nationale a Romaniei , Vlad Chiriches, a declarat ca daca va ajunge la baraj, reprezentativa noastra va avea 50% sanse de calificare la Cupa Mondiala din 2022. Romania va juca pe 11 noiembrie cu Islanda (Stadionul Steaua – Bucuresti, 21:45) si pe 14 noiembrie cu Liechtenstein (Stadion…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In ultimele doua runde, Romania are programate meciuri cu Islanda, pe teren propriu, și in Liechtenstein, iar calculele…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Armenia cu scorul de 1-0, rezultat stabilit inca din prima repriza a meciului de pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Alexandru Mitrita a marcat unicul gol al meciului in minutul 26, cu capul, in urma…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Germaniei, Hansi Flick, a susținut o conferinta de presa, joi, in care a prefațat meciul cu Romania din preliminariile CM 2022, informeaza site-ul oficial al FRF.O victorie a gazdelor, cu 1-0, l-ar multumi pe selecționer. “Mirel Radoi face o treaba foarte…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a pastrat doar trei jucatori din echipa care a evoluat contra Islandei pentru meciul cu formatia Liechtensteinului, care are loc duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.…