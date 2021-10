Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a fost invinsa, vineri, de catre reprezentativa Germaniei, cu un scor de 2-1. Fotbaliștii romani se pregatesc pentru meciul cu Armenia, insa mulți vor sa clarifice cateva lucruri cu privire la jocul de la Hamburg. Mirel Radoi, mesaj dur. Ce a spus despre meciul cu Germania In timp…

- Mirel Radoi a declarat, duminica, într-o conferinta de presa, ca nationala României mai are de jucat doua finale în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, cu Armenia si cu Islanda, si ca nu va merita sa se califice nici macar la un "baraj de Cupa UEFA-Intertoto" daca nu…

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, vineri seara, dupa meciul cu Germania, pierdut cu scorul de 1-2, ca nu poate spune ca este multumit pentru ca tricolorii au condus cu 1-0 si au fost invinsi de o adversara foarte buna. "Ne-am gandit ca trebuie sa aducem trei fundasi centrali in seara asta, ca putem…

- Romania a plecat invinsa de la Hamburg, 1-2 cu Germania, dar „tricolorii” pot ține capul sus dupa unul dintre cele mai bune meciuri facute in ultimii ani. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Vreme de 52 de minute, Romania a…

- Reprezentativa Romaniei conduce cu scorul de 1-0 echipa Germaniei, vineri seara, la pauza meciului de la Hamburg contand pentru etapa a saptea a grupei J a calificarilor europene pentru Cupa Mondiala din 2022. Golul a fost marcat de Ianis Hagi, in minutul 9, cu un sut la coltul lung, dupa…

- Germania - Romania | Ianis Hagi a deschis scorul in minutul 9 la Hamburg dupa o faza superba! Toate detaliile despre Germania - Romania, AICI!Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV.Meciul cu Armenia se joaca in Ghencea 3 zile mai tarziu, pe 11 octombrie, de la aceeași ora. Pe contraatac,…

- Inaintea duelului de la Hamburg, selecționerul de 40 de ani al primei reprezentative a ținut o conferința de presa, in care a vorbit despre șansele Romaniei la o victorie, dar și de calificare la Cupa Mondiala din 2022.Pentru a vedea declarațiile surprinzatoare date de selecționerul Romaniei, Mirel…

- Nationala Germaniei vrea sa obtina "cat mai rapid" calificarea la Cupa Mondiala 2022, a declarat marti fotbalistul Thomas Muller, cu trei zile inaintea meciului impotriva Romaniei, din Grupa J a preliminariilor, transmite DPA. Selectionerul Hansi Flick, care a preluat nationala dupa EURO 2020, a…