Mirel Rădoi, după înfrângerea cu Georgia: „Am pierdut nemeritat!“ Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, considera ca infrangerea suferita in fața Georgiei este nemeritata. El a punctat ca ramane fidel strategiei sale și in Anglia și anunța ca le va cere tricolorilor sa atace. Amicalul cu Anglia este programat duminica, 6 iunie, de la ora 19.00, pe Stadionul „Riverside“, din Middlesbrough. „Nu ne-am fi inchipuit ca ne vor invinge Armenia și Georgia! Dar, ca sa și glumim, se pare ca a devenit o obișnuința sa pierdem, chiar daca nemeritat in seara asta. Nu am ce sa le reproșez baieților. Ramane frustrarea ocaziilor ratate. Aveam nevoie de o victorie pentru moral,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

