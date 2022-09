Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini cu soția lui George Simion in rochie de mireasa! Ce ținute vor purta cei doi la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor. Petrecerea de maine seara se anunța a fi una fastuoasa, la care sunt invitate 10.000 de persoane.

- Suntem in plin sezon de nunți și numarul acestora a crescut dupa ce in ultimii doi ani astfel de petreceri au avut restricții din cauza pandemiei. Acum, singura dilema care ramane pentru nuntași este cat sa fie de darnici cu mirii. Potrivit economica.net, romanii sunt cei mai generoși cand vine vorba…

- In spațiul Europei de Est, simțamintele popoarelor fața de “marele vecin de la Rasarit” sunt imparțite. In ciuda unor momente și chiar confruntari tensionate, cehii n-au o parere chiar așa rea despre ruși. Polonezii, in schimb, ii privesc ca pe niște inamici seculari. In Balcani, situația este la fel…

- Inchisoare pe viața este verdictul Curții de Apel Craiova pentru criminalul care și-a incendiat cu benzina vecinul, fostul iubit al solistei Oana Radu. Sentința este definitiva și nu poate fi atacata. Pe langa privarea de libertate, infractorul trebuie sa plateasca daune familiei victimei sale, de 400.000…

- Soția lui Ilie Nastase a fost surprinsa recent pe strazile din București. Ioana Simion se afla in compania unei persoane dragi. Bruneta o avea alaturi pe prietena ei. Cele doua au reușit sa atraga privirile tuturor datorita pieselor vestimentare alese pentru orele petrecute in oraș. Partenera celebrului…

- Paula Rad a participat la „Romanii au talent” in urma cu 5 ani, iar atunci Andra i-a dat Golden Buzz. Soprana a impresionat o țara intreaga cu povestea sa și lucra ca femeie de serviciu pentru a se intreține. In anul 2017, Paula Rad a cunoscut celebritatea dupa ce a participat la „Romanii au talent”…

- De cateva zile aradenii și nu numai primesc mesaje de la liderul AUR, George Simion, mesaje prin care sunt invitați la nunta. Președintele AUR a decis sa faca o nunta cu toți romanii, lansand invitații pe personalizate pe Facebook.

- George Simion, liderul AUR, a anunțat ca se va casatori pe 27 august cu aleasa inimii. Politicianul vrea o nunta in Romania, la care sa poarte port tradițional și sa participe toți romanii.