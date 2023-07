Stiri pe aceeasi tema

- Hatice și mama ei au fost surprinse in ipostaze emoționante la Mireasa - Capriciile Iubirii, dupa ce femeia și-a vazut fiica in rochia de mireasa. Mai mult, aceasta a scos la iveala detalii neașteptate despre familia lor.

- In urma cu o zi, Dana Roba a reușit sa iși vada fetele pentru prima data de cand a fost mutilata de soțul sau. In perioada in care a fost in spital, micuțele Chantal și Celine au fost in grija socrilor, care au insistat ca nepoatele sa nu mearga la mama. Dana Roba a apelat la un avocat și a reușit sa…

- Claudia Shik s-a casatorit cu partenerul ei de viața, Cristian, intr-un cadru restrans, ferit de ochii curioșilor, doar cu prietenii și familia. Fosta consutenta de la Mireasa sezonul 2 a purtat o rochie superba.

- Simona Gherghe a anunțat ca doamna Loredana nu a mai avut rabdare sa-l aștepte pe soțul sau. A ales sa plece cu un taxi și sa-și lase bagajele la Mireasa. Iata cum au fost ultimele ei minute in casa Mireasa.

- Yana, concurenta din sezonul 5 Mireasa, a postat o serie de imagini tandre cu Andrei de pe vremea cand erau impreuna in casa Mireasa. Fanii iși pun semne de intrebare și cred ca cei doi s-au impacat.

- Petrica Nemeș, fostul concurent din sezonul 4 Mireasa, a trecut printr-o schimbare neașteptata de cand o are alaturi de el pe Ela. Tanara a publicat o imagine induioșatoare pe rețelele sociale. Iata cum arata acum barbatul care a cucerit-o in casa show-ului matrimonial.

- In timp ce regii, elfii și demonii Continentului lupta pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Ciri, hotarat sa-și protejeze familia proaspat reunita impotriva celor care amenința sa o distruga. Incredințata cu puterile magice ale lui Ciri, Yennefer ii conduce la fortareața Aretuza, unde spera sa descopere…