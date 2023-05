Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțarea cursei de eliminare de la Mireasa, Simona și Andrei au spus ca ați doresc sa fie votați pentru a parasi competiția. Parerea lor s-a schimbat la scurt timp dupa ce le-au cerut susținatorilor sa-i voteze sa plece.

- In urma cu cateva zile, Andrei și Simona s-au certat, din nou, dupa ce concurenta a fost deranjata de atitudinea iubitului sau. La cateva zile distanța, Andrei a stat de vorba cu Roberto, moment in care i-a marturisit ca se simte vinovat pentru cum s-a comportat cu Simona.

- Hatice, Mihai, Simona și Andrei le-au cerut susținatorilor sa nu-i voteze pe Antonio și Giulia sa plece din casa Mireasa. Irina, care se afla și ea in cursa de eliminare, a vrut sa ințeleaga motivul lui Hatice.

- Se pare ca Andrei și Simona au depașit neințelegerile din trecut și deja iși fac planuri impreuna. Doar ca, de curand, au ieșit ceva „scantei”, dupa ce au vorbit despre infidelitatea in cuplu. Se pare ca Simona iși dorește mai multa libertate in cuplu, lucru cu care Andrei nu ar fi de acord.

- In ultima saptamana, in Aplicația Antena 1, telespectatorii Mireasa au votat intens. Cursa de eliminare s-a dat intre Alex și Andrei. Iata ce baiat parasește competiția matrimoniala pe 24 martie 2023.

- Dupa ce, inițial, Simona a oprit cunoașterea cu Andrei, concurentul iși dorește ca lucrurile sa avanseze și sa petreaca mai mult timp in compania ei. De curand, a cerut parerea baieților, moment in care Alex a fost deranjat de discuție.

- Sora Catalinei a venit in platoul Mireasa: Capriciile Iubirii. Dupa ce in trecut Alexandra a opinat ca Vlad nu s-ar potrivi cu tanara concurenta de la Mireasa, acum are o cu totul alta parere.

- Simona a decis ca nu mai vrea sa-l descopere pe Andrei de la Mireasa sezon 7, așa ca a oprit cunoașterea intr-un mod dur. Iata ce i-a zis și ce le-a spus doamna Mihaela, mama lui Andrei, amandurora.