- Marian Budea, fostul concurent de la Mireasa și fostul soț al Andreei Gradinaru, s-a afișat de curand cu noua sa iubita. Reacțiile oamenilor in mediul online nu au intarziat sa apara, la fel și materialele in presa despre noua lui relație, lucru de care s-a aratat deranjat baiatul.

- In emisia live de Mireasa de pe 8 mai 2023 au fost difuzate imagini de la petrecere de sambata. Antonio și Anemona au dansat impreuna, iar Zain a stat pe fotoliu, in timp ce colegii sai l-au intrebat de ce s-a suparat.

- Andreea gradinaru, fosta soție a lui Marian Buda de la Mireasa sezonul 3, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, la care nu se aștepta nimeni. Aceasta a publicat un mesaj care ar putea fi cu subințeles.

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, s-au casatorit in finala, dar in urma cu aproape un an s-au desparțit. Daca fosta concurenta nu s-a afișat cu un alt barbat, se pare ca Marian Pavel este mai fericit ca niciodata, asta pentru ca iubește din nou.

- Dupa doua relații eșuate cu foste concurente de la Mireasa, Andreea și Alexandra, Cosmin iubește din nou. Tanarul are alaturi o bruneta superba, cu care se etaleaza mandru in mediul online.

- George de la Mireasa sezon 6 are o noua iubita. Fostul concurent al show-ului matrimonial de la Antena 1 a postat un clip cu partenera sa și foștii colegi de competiție s-au grabit sa-l felicite.

- Andreea și Ionuț au facut un live impreuna, la scurt timp dupa ce au parasit casa Mireasa. Cei doi tineri au spus ca nu s-au mutat impreuna, cel puțin deocamdata, și ca se bucura ca se pot vedea.

- In timpul petrecerii de pe 11 martie 2023 de la Mireasa, Alex a avut un conflict cu Maria. Totul a pornit dupa ce fata i-a facut semn sa taca pe ringul de dans, pentru ca așa e regulamentul de la petreceri.