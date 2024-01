Stiri pe aceeasi tema

- Reality show-ul matrimonial Mireasa revine astazi cu cel de-al noualea sezon, la Antena 1. Mireasa – Ritmul inimii va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 14:00. Gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici sa lupte cu toate fortele pentru a-si gasi sufletul-pereche.…

- Aftershow-ul Mireasa – Capriciile iubirii revine la Antena Stars cu cel de-al saselea sezon. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 19:00, Gabriela Cristea va aduce in atentia telespectatorilor un continut unic, in care vor fi dezbatute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa,…

- Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Cinci dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in

- Lovitura in televiziune! Click! a aflat, in exclusivitate, ca Anamaria Prodan a semnat un contract, pe bani cu grei, cu Antena 1 pentru un reality show de senzație! Este vorba de un sezon nou, dupa celebrul „Prodanca și Reghe”, care a fost difuzat pe vremea cand impresara era inca cu fostul soț, avand…

- Simona Gherghe a marturisit ca nu iși duce copiii, pe Ana și pe Vlad, la mall, prefera sa ii scoata in alte locații atunci cand au timp liber. Mi-am dat seama ca nu e ok, lumea aia, zarva, foiala, nu e ceva bun pentru copii, a susținut, pe Instagram, prezentatoarea de la Antena 1. Ieri, Simona Gherghe…

- Au fost tensiuni in platoul Mireasa, intre o concurenta și familia iubitului sau. Liviu și doamna Lucica au vorbit cu apropiații, insa discuția a degenerat. Vezi in randurile de mai jos ce s-a intamplat. Vezi și: Nunta mare la Antena 1 și in showbiz-ul din Romania. S-au casatorit in secret Familia concurentului…

- Simona Gherghe a anunțat ca va lipsi de la emisiunea Mireasa in edițiile de pe 26, 27 și 28 octombrie 2023. Gabriela Cristea, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii gazuduiește și emisiunea Mireasa cat timp lipsește colega sa.