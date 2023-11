Stiri pe aceeasi tema

- In casa baieților de la Mireasa a avut loc o cearta de proporții in mijlocul nopții. Scandalul s-a invartit in jurul lui Liviu, care a reușit sa-l „scoata din minți” chiar și pe cel mai „calm” baiat din emisiune.

- In ediția din data de 3 noiembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, doamna Lucica a avut ocazia sa discute la telefon cu soțul ei despre probleme lui Liviu. Iata care este motivul pentru care familia concurentului nu o accepta pe tanara de care fiul lor este indragostit!

- Bogdanei i-a expirat buletinul, așa ca are nevoie de unul nou pentru o eventuala cununie. Exista probleme la apartamentul mamei, așa ca Liviu s-a oferit sa o ia in spațiu pe iubita lui. Asta i-a comunicat tatalui lui, care nu știe ce raspuns sa dea.

- Doamna Lucica, Bogdana și Liviu au avut parte de un conflict in casa Mireasa, dupa ce concurentul a primit scrisoarea de la tatal sau. S-au aruncat cuvinte dure intre cei trei, iar acum au explicat cum a stat situația și de ce au ajuns la certuri.

- Liviu considera ca vinovata pentru plecarea iubitei lui, Bogdana, din casa Mireasa, este Alina. Concurentul pare ca s-a pierdut cu firea și a adresat cuvinte grele la adresa concurentei ramase in competiție.

- In ediția din data de 18 septembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, pentru Liviu și Bogdana, petrecerea nu a fost doar prilej de distracție, deoarece cursa spre eliminare i-a pus pe ganduri. Ce declarații romantice și-au facut cei doi concurenți la doar trei saptamani de cand au pașit in casa.

- La scurt timp dupa ce a declarat ca formeaza un cuplu cu Bogdana, Liviu a avut o discuție la cina cu Daria. Cina a avut loc la scurt timp dupa ce la Mireasa au fost difuzate imagini cu Liviu care le-a sarutat pe Daria și pe Bogdana la aceeași petrecere.

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.