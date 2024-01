Stiri pe aceeasi tema

- Stefanos Stroungis a sosit in vara la Arad dupa ce a evoluat pentru Atromitos, un club destul de important din Grecia. Așteptarile de la el... The post Stroungis s-a desparțit de UTA! Grecul a reziliat contractul cu gruparea aradeana appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- UTA Arad a anunțat azi ca l-a transfer pe atacantul Vlad Morar (30 de ani). Echipa antrenata de Mircea Rednic a batut palma varful care este dublu campion in Superliga și l-a prezentat oficial. Fotbalistul care in prima parte a sezonului a jucat in liga a doua din Cipru, la Niki Volou, revine in Romania…

- FCSB a invins-o fara drept de apel pe UTA Arad, scor 4-0, in etapa cu numarul 22 din Superliga. Darius Olaru (25 de ani) a fost MVP-ul partidei și a reușit un hat-trick, iar David Miculescu a inscris impotriva fostei sale echipe. Mircea Rednic, antrenorul aradenilor, era destul de increzator inaintea…

- UTA Arad e gata pentru primul meci oficial al noului an, dar Mircea Rednic are unele probleme de efectiv. Capitanul Florin Iacob (30 de ani) acuza dureri puternice la spate, locul in poarta fiindu-i luat de Danylo Kucher (33 de ani), pus pe lista de transferuri in aceasta iarna FCSB - UTA are loc luni,…

- Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, a anunțat ca il vrea pe Vlad Morar, in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului cu FCSB. FCSB - UTA are loc luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Morar, campion cu Farul anul trecut, e legitimat…

- George Gavrilaș (33 de ani) a parasit in aceasta seara Petrolul, fara sa joace nici macar un minut in gruparea prahoveana. Nascut la Sighetu Marmației, Gavrilaș are in palmares toate cele trei trofee interne, caștigand titlul, Cupa Romaniei și Supercupa Romaniei cu Astra Giurgiu, dar și inca o Cupa…

- FC Voluntari a anunțat ca i-a reziliat contractul bosniacului Luka Bozickovic, transferat in septembrie anul trecut. Mijlocașul central (20 de ani) a prins patru meciuri in Superliga, recordul fiind de doua minute cu FCSB Fotbalul romanesc este o adevarata poveste! Asta dupa ce echipele de la noi fac…

- Claudiu Micovschi (24 de ani) a marcat un gol și a pus presiune pe Raul Silva la reușita de 2-0 din UTA - Universitatea Craiova. Toate s-au intamplat in primele 7 minute ale disputei de pe Cluj Arena. Rapid l-a adus pe Claudiu Micovschi in luna august a acestui an, dar nu i-a acordat nicio șansa. Fotbalistul…