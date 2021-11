Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai multe probleme pentru Dinamo. „Cainii” au pierdut astazi la TAS procesul cu Jordan Mustoe, fost fundaș in „Groapa” și sunt nevoiți sa plateasca o suma importanta pentru a nu risca depunctarea. Context: Transferat in 2019 la Dinamo in timpul masivei campanii de achiziții a lui Mircea…

- Intrarea in insolvența a lui Dinamo nu a topit și controversata clauza de un milion de euro, suma pe care Vasile Șiman o așteapta dupa intreruperea contractului cu mijlocașul Ionuț Șerban (25 de ani). ...

- Dinamo va avea inca un proces la TAS și risca aceeași sancțiune care le-a mai fost aplicata: interdicția de a mai legitima jucatori noi. Sindicatul mondial al fotbaliștilor face recurs ca sa-l apere pe pagubitul Isma Lopez, care pretinde 350.000 E. Mircea Rednic tot testeaza jucatori straini dintre…

- DINAMO. Mircea Rednic (59 de ani) nu il va putea folosi in urmatoarele saptamani pe mijlocașul Cosmin Matei (30 de ani). Mircea Rednic nu are nicio zi liniștita la Dinamo. Astazi a aflat ca nu se va putea baza pe Cosmin Matei in urmatoarele trei saptamani. Mijlocașul, om de baza in noul proiect din…

- Costi Nica, 28 de ani, poate reveni in circuitul oficial dupa o pauza de 25 de luni. In condițiile unor refuzuri pentru postul de fundaș dreapta, Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, il ia in calcul pentru vineri, la meciul de la Mediaș, cu Gaz Metan. O veste buna pentru Mircea Rednic, in condițiile…

- Aflata într-o situație foarte grea (are șapte înfrângeri consecutive în Liga 1), Dinamo își pune toate speranțele în revenirea lui Mircea Rednic pe banca tehnica. "Puriul" a confirmat miercuri ca îi va pregati pe "câini" și ca salvarea…

- Dinamo s-a ințeles cu Mirko Ivanovski (31 de ani). Atacantul din Macedonia de Nord semneaza sambata contractul. Dinamo i-a prezentat oficial pe fundașul dreapta Constantin Nica (28 de ani) și pe fundașul central Razvan Popa (24 de ani). „Cainii” au batut palma cu mijlocașul central Cosmin Matei (29…

- Dinamo a oficializat azi transferurile lui Constantin Nica (28 de ani, fundaș dreapta) și Razvan Popa (24 de ani, fundaș central), iar vineri va semna și Gabriel Torje (extrema dreapta, 31 de ani). Fotbalistul care a evoluat ultima data in liga a doua turca, la Bandirmaspor, va face maine un antrenament…