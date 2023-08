Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au reușit calificarea in play-off-ul Conference League, dupa loviturile de departajare in fața grecilor de la Aris Salonic. Și echipa lui Razvan Lucescu, PAOK, a obținut calificarea, in timp ce Neftchi Baku, antrenata de Adrian Mutu, a parasit competiția.

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins la loviturile de departajare joi seara, la Bucuresti, scor 2-1 si 6-5, echipa greaca Aris Salonic, in mansa secunda a turului al treilea preliminar din Conference League. Dinamo Kiev s-a calificat in play-off.Neven Djurasek a deschis…

- Dinamo Kiev - Aris Salonic, in manșa a doua din turul 3 al preliminariilor Conference League, se joaca de la 20:00. Partida are loc in Giulești și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2. ...

- Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a prefațat meciul cu Aris Salonic, din turul III preliminar al Conference League. Partida este programata joi, de la ora 20:00, pe stadionul din Giulești. Daca trece de Aris, Dinamo Kiev va juca impotriva caștigatoarei dintre Beșiktaș și Neftchi…

- Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu (78 de ani), indeamna lumea sa vina la meciul pe care ucrainenii il vor disputa, pe Giulești, in compania grecilor de la Aris Salonic, in returul turului 3 preliminar din Conference League. In tur, Aris Salonic s-a impus cu scorul de 1-0 Returul e…

- Dinamo Kiev, formație pregatita de Mircea Lucescu (78 de ani), s-a antrenat la baza de pregatire a celor de la Rapid, „Constructorul”, inainte de meciul cu Aris Salonic, din manșa retur a turului 3 preliminar din Conference League. Partida dintre ucraineni și greci se va disputa in Giulești. ...

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu (78 de ani), a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Aris Salonic din turul 3 preliminar al Conference League, programat joi, 17 august, pe stadionul Giulești. Joia viitoare, Dinamo Kiev va disputa primul meci european „acasa” din acest sezon. ...

- Antrenorul lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, susține ca echipa sa trebuia sa primeasca un penalty in prima repriza a meciului de pe terenul lui Aris Salonic, la scorul de 0-0. Ucraineni vor disputa returul din 17 august in Giulești. Dinamo Kiev a pierdut la limita (0-1) prima manșa a „dublei" cu Aris…